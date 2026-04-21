"Не является матом": Соловьев отказался извиняться перед Боней

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу "Соловьев Live" отреагировал на скандал, спровоцированный его высказываниями в адрес Виктории Бони. На этот раз он был уже не столь эмоционален, как ранее.

Телеведущий уже в заметно более умеренной манере высказался о ситуации, связанной с его словами в отношении Бони. Он подчеркнул, что воспринимает экс-участницу "Дома-2" "спокойно", и даже упомянул, что некогда между ними состоялся эфир "взаимного кокетства".

Высказался Соловьев по поводу обращения Бони к Путину. Он полагает, что заявления, сделанные Боней, были составлены не ею лично, однако она, по всей видимости, "искренне переживала". Соловьев сообщил, что изучил выступления блогера при помощи зарубежных нейросетей и сделал вывод: стиль текста обращения к президенту отличался от привычных публикаций и высказываний Виктории.

Соловьев отметил, что помнит беседу Бони с пранкерами, в ходе которой она заявляла о готовности участвовать в кампании против поправок к Конституции — поскольку это соотносилось с ее личными убеждениями, но при условии оплаты. В связи с этим он допустил вполне обоснованное предположение, что похожая ситуация имела место и в рассматриваемом случае.

Касательно оскорблений в эфире в адрес Бони Соловьев охарактеризовал их как "описание характеристики", которое "не является матом" и опирается на ту самую беседу с пранкерами: там прозвучали весьма игривые слова о хорошей кровати.

"Описание характеристики Бони, которое я дал в эфире, и которое вызвало такую радость, во-первых, не является матом. Во-вторых, базируется на той же самой беседе с пранкерами, потому что там было очень шаловливо сказано по поводу хорошей кровати. А если верить словарю русского языка, то шаловливая описывается тем самым термином, которым некоторые люди, не знающие русский язык, решили, что он матерный", — заявил Владимир Соловьев.

Таким образом он дал понять, что извинений Боне приносить не будет. После того, как Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия" обозвал Викторию Боню, посмевшую записать обращение к президенту, начался скандал. Телеведущего потребовали отменить, а его самого призвали принести извинения Виктории Боне и заодно всем женщинам, которых он в ее лице оскорбил.

А вы согласны с Владимиром Соловьевым? Поделитесь в комментариях.