Собчак переживает за свои заработки: "Будем беднее жить, Платош. Ты к этому готов?"

Ксения Собчак не скрывает, что время от времени может баловать девятилетнего сына Платона. Так, звездная блондинка разрешила наследнику присутствовать на закрытой ночной вечеринке по случаю ее дня рождения. На празднике преимущественно были только взрослые. Ксюша сделала исключение для сына, взяв его на торжество.

Почему Собчак переживает за заработки

Недавно, общаясь с сыном, телеведущая поддела Платона, дав понять, что ее доходы могут упасть. И причина тому возможные ограничения с рекламой в популярной, но запрещенной соцсети. Ксении, как и другим блогерам, было бы обидно лишиться дополнительного заработка.

"Это новости плохие. Будем беднее жить, Платош. Ты к этому готов?" — обратилась она к сыну.

При этом наследник Максима Виторгана усомнился в том, что тот контент, который его звездная мама выкладывает в Сеть, может принести ей хотя бы какую-то монетизацию.

"Мне кажется, что наоборот. То, что ты выкладываешь в соцсети, я не могу назвать это тем, что ты получаешь деньги", — подметил Платон, удивившись, что кто-то готов платить за подобные фото или видео гонорар.

Почему Собчак не скрывает "богатую" жизнь

Сама Ксения продолжает дразнить поклонников предметами роскоши. Она то и дело блистает в брендовых вещах на модных показах в Европе. Знаменитость даже учинила "погром" в отеле во Франции, показав, какой беспорядок остался после нее в номере гостиницы в Париже.

Ходили слухи, что телеведущая хочет получить ВНЖ для себя и сына Платона, чтобы перебраться в Испанию. Не так давно Ксения с семьей отдыхала в Китае, а затем летала с сынишкой в Дубай на каникулах в школе.

