Собчак высказалась о переезде в Испанию с сыном Платоном: "Я живу и работаю в России"

Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что она собирается перебраться в Испанию. И даже оформляет вид на жительство. Говорили, что за границу бывшая жена Максима Виторгана планировала перебраться вместе с сыном Платоном. Об этом писали в компетентных испанских газетах. Однако Собчак все опровергает.

Что сказала Собчак о переезде в Испанию

Ксения дала понять, что это всего лишь выдумки и сплетни. Она не планирует жить и работать в Испании. По одной из версий, ВНЖ в этой стране телеведущая хотела получить для того, чтобы заниматься бизнесом. Также говорили, что Ксения планировала увезти с собой ребенка. Тогда Платон мог бы получить европейское образование.

"Не знаю, это какие-то ваши новости нижнего интернета. Я живу и работаю в России. Вас опять обманывают", — заявила Собчак.

Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", эти слухи о том, что телеведущая собирается получить ВНЖ Испании публиковал вовсе не "нижний" интернет, и не "желтые СМИ", а испанская газета El País. Это издание считается вторым по популярности в стране и никак не ассоциируется с желтым таблоидом.

Что Собчак говорила о браке Бородиной

Не так давно телеведущая высказалась и по поводу супружества Ксении Бородиной. В беседе с Прохором Шаляпиным Собчак поделилась своим мнением, заявив, что она уверена в том, что Бородина разведется с блогером Николаем Сердюковым.

Поклонники Ксении также не раз говорили о том, что телеведущей не подходит мужчина, который зарабатывает меньше, чем она. Однако сама Бородина просит фанатов оставить ее в покое. Доход мужа телеведущую полностью устраивает. Он зарабатывает в месяц 2–3 млн рублей. И сам оплачивает семейные путешествия и подарки для возлюбленной, балуя ее брендовыми сумочками.

