Собчак откровенно о браке с Богомоловым: «Абьюзер и диктатор»

По словам Собчак, их с Богомоловым союз часто воспринимают неверно. Многие считают, что в отношениях главная она, а муж — «интеллигентный и худощавый». Однако Ксения настаивает: это не так.

«Про нашу пару есть клише: Собчак — баба с плеткой, а Богомолов — интеллигентный, худощавый, вытащенный из подвала. Друзья, это вообще не так! Костя — диктатор, абьюзер и главный в семье. И именно это мне и нравится, что наконец появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — поделилась Собчак в шоу «Что о тебе думают?».

Ведущая подчеркнула, что роль «строптивой» была ей близка, и она давно искала человека, который сможет ее «укротить». По ее словам, в Константине она нашла именно такого партнера, который не позволил ей доминировать в семье.

Ксения Собчак также заявила, что брак с Богомоловым — окончательный. Она не планирует больше вступать в отношения и называет мужа главной любовью в своей жизни.

Телеведущая часто говорит о совместном быте и том, как они воспитывают сына Платона, но редко обсуждает личные аспекты взаимоотношений. В этот раз она решилась на откровенность в ответ на сплетни о дисбалансе в их паре.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году. Пара познакомилась за несколько лет до свадьбы, и их брак с самого начала привлекал внимание публики. У Ксении есть сын Платон от первого брака.

Константин Богомолов — известный театральный режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной. В последнее время его имя часто упоминается в связи со скандалом вокруг назначения ректором Школы-студии МХАТ, где он вызвал протесты студентов.