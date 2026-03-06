Богомолов отреагировал на назначение Хабенского ректором Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов молниеносно отреагировал на назначение нового ректора Школы-студии МХАТ. Он сделал публикацию в личном блоге. Что сказал Богомолов Хабенскому?

Реакция Богомолова

Константин Богомолов поздравил Константина Хабенского с назначением и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер дал понять, что умеет быть великодушным. И прекрасно понимает, что Хабенский справится с ролью главы учебного заведения ничуть не хуже него. Он пожелал своему коллеге "сил и терпения".

"Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!" — написал Богомолов в личном блоге.

Кроме Хабенского, Богомолов поздравил и получившего новое назначение Сергея Безрукова. Он возглавил Театр имени Горького. Ранее предполагалось, что Безруков может стать ректором Школы-студии МХАТ.

Когда был назначен Хабенский

О назначении Константина Хабенского ректором Школы-студии МХАТ с приставкой "и.о." стало известно в эту пятницу, 6 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Сам Хабенский пару дней назад отказался комментировать слухи о о том, что именно он займет кресло ректора главного театрального вуза страны.

Еще в конце января и.о. ректора Школы-студии МХАТ был назначен Константин Богомолов. Но реакция на это была столь оглушительной, что Богомолов был вынужден отказаться от этой должности. Он подал в отставку.

И через некоторое время стало известно, что выбор чиновников Министерства культуры пал на Константина Хабенского. Помимо него, обсуждалось, что вакантное место могут занять Сергей Безруков, Евгений Писарев, Дмитрий Певцов.

