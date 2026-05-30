«Со мной знакомятся молодые ребята»: Боня рассказала о результатах скандала с Соловьевым

Блогерша Виктория Боня сейчас пожинает плоды недавнего скандала с телеведущим Владимиром Соловьевым. Она заявила, что стала популярнее после него. И почувствовала это во время недавнего кинофестиваля в Каннах, который посетила.

В этот раз Боня отметилась в Каннах уже не просто как блогер, а как общественно‑политически активный инфлюенсер. Этому поспособствовал конфликт с Владимиром Соловьевым, вспыхнувший незадолго до начала фестиваля.

Боня рассказала, что тогда познакомилась со множеством людей: некоторые подходили к ней и прямо заявляли, что теперь стали ее новой аудиторией. По ее словам, это были юные и весьма преуспевающие IT‑специалисты — они признавались, что следят за ее публикациями в социальных сетях и мечтали встретиться лично. Она отметила: атмосфера оказалась очень воодушевляющей, а интерес к ее персоне заметно вырос.

Виктория также упомянула недавнюю поездку на деловой семинар в Стамбул: там тоже немало людей стремилось с ней пообщаться и подчеркнуть, что наблюдают за ее деятельностью. Раньше, по словам Бони, чаще всего к ней обращались женщины либо зрелые мужчины — они сообщали, что их дочери подписаны на нее, и просили сделать совместное фото. Теперь же круг общения расширился: с ней завязывают знакомство энергичные молодые люди старше 30 лет.

«Раньше были девушки или взрослые мужчины, говорили, что их дочки подписаны, и просили фото. А теперь публика стала другой, со мной знакомятся молодые ребята 30+, активные люди», — поделилась Боня с Woman.ru.

Конфликт между блогершей и телеведущим разгорелся после того, как Виктория записала 20‑минутный монолог — обращение к президенту России. В этом видео бывшая участница «Дома‑2» выдвинула три ключевых утверждения: население испытывает страх, региональные руководители искажают факты, а глава государства не владеет полной информацией. В Кремле отреагировали на это выступление, подчеркнув, что по ряду обозначенных вопросов уже предпринимаются меры.

Владимир Соловьев же отреагировал бурно: в эфире телеканала «Россия 1» он резко раскритиковал Боню. От общих замечаний телеведущий быстро перешел к прямым нападкам, использовал в адрес Виктории оскорбительные выражения и призвал проверить ее деятельность с целью присвоения статуса иноагента.

Разразился громкий скандал — настолько масштабный, что спустя некоторое время Соловьев счел необходимым принести публичные извинения. Правда, не в телевизионном эфире, а во время совместного онлайн‑выступления в социальных сетях. Свое поведение он оправдал «избыточной эмоциональностью» и добавил, что не испытывает неприязни к женщинам, поскольку, по его словам, «70 % женоненавистников — это женщины».