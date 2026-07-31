Лерчек за два дня суда продемонстрировала люксовые наряды на миллион рублей

Судебный процесс над Валерией Чекалиной (Лерчек) набирает обороты: второе за два дня заседание длилось почти 8 часов. Накануне блогерша вместе со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини провели в суде чуть более 6 часов — и все это время ни она, ни он не комментировали ни ход дела, ни состояние здоровья.
Сегодня сторона обвинения озвучила свои требования: прокурор запросил для Лерчек 6 лет лишения свободы условно, штраф свыше 1,2 миллиарда рублей, а также запрет на продвижение ее нового бренда в интернете. При этом стоит учитывать, что Валерия проходит лечение — у нее диагностирована онкология, из‑за чего уголовное дело ранее приостанавливали.
Блогершу обвиняют в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а также в отмывании более 130 миллионов рублей. На фоне этих колоссальных цифр особенно бросаются в глаза детали, связанные с внешним видом Чекалиной: за два дня судебных заседаний она продемонстрировала внушительную коллекцию люксовых аксессуаров.
Лерчек с Луисом и сумкой Prada. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
На первое слушание Лерчек приехала с сумкой Prada стоимостью 250 тысяч рублей, а сегодня появилась с сумкой Chanel (более 740 тысяч рублей) и очками Saint Laurent (свыше 50 тысяч рублей). В общей сложности на эти образы могло уйти более миллиона рублей. И это речь только о сумках и очках! На контрасте с масштабом предъявленных обвинений это производит неоднозначное впечатление.
Лерчек с Луисом и сумкой Chanel. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Сейчас внимание публики приковано не только к юридическим нюансам дела, но и к тому, как будет сбалансировано наказание с учетом состояния здоровья обвиняемой. Ожидается, что приговор Лерчек будет оглашен в ближайший понедельник, 3 августа.
А вы как думаете, Лерчек выбрала правильное место для демонстрации своего люксового гардероба или ей стоило все же одеваться скромнее? Поделитесь в комментариях.
По материалам «Звездач» и SHOT