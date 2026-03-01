"Смените мне пиротехников": Киркоров устроил истерику за кулисами из-за сбоя на концерте

Король эстрады после долгого перерыва представил новое шоу, сменил 27 нарядов, перепел хиты в современных аранжировках и купался в лучах софитов. Публика была в восторге. Но то, что происходило за кулисами, зрителям лучше не видеть.

Идеальный план пошел под откос

Шоу было выстроено до секунды. Каждый номер, каждый выход, каждая искра — все должно работать как часы. Но во время одного из переодеваний выяснилось: пиротехника, которая должна была взорваться эффектным фейерверком, просто не включилась.

Задумка провалилась. Для артиста, который требует от себя и команды идеала любой ценой, это стало личным оскорблением.

Едва скрывшись за кулисами, Киркоров сбросил маску лучезарного шоумена. Кадры, попавшие в блог журналиста Олега Пилягина, показывают настоящую бурю.

"Почему не включилась пиротехника?! Я хочу знать ответ сейчас!" — истерично кричал певец на помощников.

Костюмеры суетились, пытаясь угодить, но Филиппу все было не так.

"Что ты там не можешь? Заломалась! Ногу в прямую надо делать! Жилетка!" — сыпались приказы, перемежаемые недовольством.

В какой-то момент он и вовсе отправил одного из помощников прочь, решив справляться самостоятельно.

А собираясь обратно на сцену, бросил фразу, не оставляющую сомнений.

"Завтра смените мне пиротехников!"

Лицо и маска

Удивительно, но буквально через секунду артист натянул улыбку, вышел к зрителям и продолжил петь так, будто ничего не случилось. Публика видела лишь блеск, обаяние и море энергии. Никто не догадывался, что за кулисами только что бушевала буря.

Сам же певец, отыграв московские концерты, отправляется в большой тур по России: Казань, Краснодар, Ростов, Сибирь, Дальний Восток. Так что расслабляться команде не стоит.