Икра, клубника, "випы": Москва "отгуляла" на шоу Киркорова за 200 млн рублей

27 и 28 февраля в Live Арене гремели концерты, ради которых поп-король продал свою легендарную квартиру на Арбате за 240 миллионов рублей. Бюджет шоу перевалил за 200 миллионов, и каждый рубль был виден невооруженным глазом. Вся светская Москва собралась в вип-ложах, чтобы увидеть это своими глазами.

Квартира на Арбате ушла с молотка

Киркоров не привык экономить на зрителях. Чтобы собрать два вечера роскоши, он выставил на продажу свои исторические хоромы в ЖК "Филипповский" — ту самую четырехкомнатную квартиру, где когда-то начиналась его семейная жизнь с Аллой Пугачевой.

250 квадратов чистого шика: зеркальные стены, бархатные диваны от Versace, позолоченный трон с вензелями хозяина. Цена — 240 миллионов рублей. Певец философски заметил.

"Ну а чего она стоит и стоит пустая. Историческое место для меня, но надо идти вперед".

Вип-ложи, икра и баклажаны с пармезаном

Гостей встречали по высшему разряду. В вип-зоне царила атмосфера настоящего дворца: красная икра лососевыми горами, клубника и ежевика размером с кулак, баклажаны с пармезаном, которые таяли во рту.

Среди приглашенных заметили модного режиссера Константина Богомолова с супругой Ксенией Собчак — их принимали как самых дорогих гостей в отдельной вип-ложе.

Что творилось на сцене

Киркоров не просто пел — он жил на сцене. За два часа артист сменил десяток образов, некоторые переодевания происходили прямо на глазах у публики. Золотой блеск, стразы, перья — каждый костюм стоил как квартира в центре Москвы.

Певец двигался с такой легкостью, что казалось, возраст для него — лишь цифра. В программе заявлены главные хиты в новых аранжировках, сложные сценические конструкции и море спецэффектов.

Кстати, билеты на концерты стоили от трех до 17 тысяч рублей. Но попасть в вип-ложу могли только избранные — те, кто не привык считать деньги.

Почему это шоу особенное

Для Киркорова эти концерты стали не просто гастролями, а настоящим возвращением. Напомним, весной 2025 года на выступлении в Петербурге артист получил серьезный ожог, загоревшись прямо на сцене во время сложного трюка. Шрам на локте до сих пор напоминает о том инциденте. Но поп-король не привык сдаваться.

"Испытания только закаляют настоящего артиста, а шрамы — часть моего творческого пути".

Что говорят в Сети

Пока гости в вип-ложах наслаждались икрой и видами, в соцсетях разгорелись споры. Одни восхищались смелостью и искренностью Киркорова, другие посчитали его поведение на сцене чересчур откровенным.

Но равнодушных не было. Молодые поклонницы называли концерт лучшим событием года, отмечая, что "шоу Киркорова — это всегда праздник, где царит атмосфера роскоши и настоящего веселья".