«Служба прошла»: Глеб Калюжный вернулся из армии

Армейская служба нередко становится важным этапом взросления и формирования характера — и вот теперь этот опыт приобрел известный актер Глеб Калюжный. 26 мая он, отслужив ровно год, вернулся домой.

27 мая минувшего года Калюжный отправился осваивать азы военной подготовки. Сегодня актера торжественно встретили на перроне — он предстал перед близкими и журналистами бодрым, повзрослевшим и в форменной одежде военнослужащих.

Завершивший срочную службу артист рассказал о своих впечатлениях от пройденного этапа и поделился задумками на ближайшее будущее. Службу в армии Калюжный назвал «школой жизни».

«Спасибо, что приехали, мне очень приятно. Служба прошла… Служба прошла так, как она должна была пройти. Изменился ли? Да, думаю, что в лучшую сторону. Армия — школа жизни, которую нужно пройти», — рассказал Калюжный.

Именно этого солдата с нетерпением ожидала значительная часть женской аудитории России. Год назад Калюжный эпатировал публику, приехав на сборный пункт в военкомат за рулем своего «гелика».

