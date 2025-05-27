Бритый налысо Глеб Калюжный на черном "Мерседесе" приехал к призывному пункту: уходит в армию

26-летний актер Глеб Калюжный, известный по сериалу 'Вампиры средней полосы', 27 мая, уходит служить в армию. Новостные ленты уже облетела информация о том, что Глеб Калюжный приехал к призывному пункту военкомата на черном "Мерседесе Гелендвагене".

Выглядел Глеб Калюжный весьма печально. Бритый налысо с грустным, поникшим лицом. Событие для него это не очень радостное. Служить в армии Глебу Калюжному предстоит год.

В какие войска попадет актер, он пока не знает.

"Было бы замечательно, как обещали на призывной комиссии, элитные войска", — цитирует Глеба Калюжного телеграм-канал Mash .

Глеб Калюжный заявил, что не грустит по поводу пропуска целого года съемок.

"Я буду как-то вырываться на премьеры. Посмотрим", — добавил Глеб Калюжный.

У военкомата звезду кино провожали мама, тетя, сестра и друзья.

В начале марта против Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Актер не являлся в военкомат, хотя получал повестки на протяжении шести лет. Поводов для получения отсрочки у него не было.

Позже ему пришлось явиться и на допрос, и в военкомат, заплатить штраф в 30 тысяч рублей и получить новую повестку, по которой он уже явился, заявив о готовности к срочной службе в армии.