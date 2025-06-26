Сколько детей у Кеосаяна и Симоньян?

У 45-летней Маргариты Симоньян трое детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Телеведущая не скрывает: у ее мужа давно больное сердце. Врачи и раньше предупреждали его о рисках. Однако Тигран сумел удивить всех. Режиссер всегда много путешествовал. С женой они родили общих детей. Хотя прогнозы медиков были спорными. Они утверждали, что у Кеосаяна не так много времени.

Сейчас Тигран уже полгода в коме. Он перенес клиническую смерть. "Тигран отвечает. Не говорит, но отвечает. Ему скажешь: ’Если ты меня слышишь, моргни’, он моргает. Я ему что-то говорю: он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Я каждый день к нему хожу", — делилась Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче ’Судьба человека’.

От Кеосаяна телеведущая родила троих детей. У пары есть дочка Марьяна, ей 12 лет, сын Баграт, ему исполнится одиннадцать лет. А также дочка Маро, она появилась на свет в 2019 году. Старшие дети Симоньян говорят на пяти языках. Они учат английский, французский и китайский. Также знают русский и армянский.

Мы писали о том, что дети Маргариты каждый день молятся за своего отца. Они с детства знают молитвы. И просят у Всевышнего, чтобы их папа выздоровел. Дети молились за Тиграна и раньше. Все понимали, что у него больное сердце.