Симоньян — о Кеосаяне: «Тигран стал открывать глаза»

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» впервые поделилась подробностями о состоянии Тиграна Кеосаяна, который уже несколько месяцев находится в коме после клинической смерти.
Телеведущая искренне поблагодарила всех, кто оказывает моральную поддержку и молится за восстановление здоровья ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Выступая публично, она отметила важность духовной поддержки и молитвенного общения, которое, по ее мнению, могло способствовать положительной динамике выздоровления.
До определенного момента Кеосаян оставался пассивным и неспособным реагировать на внешнюю среду. Лишь после интенсивных молитв и обращений началось медленное выздоровление: вначале появилось движение руки, а затем режиссер даже смог немного открыть глаза.
«Может быть, поэтому Тигран стал открывать глаза. Он же не открывал. Он до 30 января вообще никак не реагировал ни на что. Потом постепенно, то рукой стал шевелить... Спасибо Господи...» - подметила Маргарита Симоньян.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян вместе уже много лет. Фото: кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1»
Свое обращение Маргарита Симоньян завершила словами благодарности Богу, подчеркивая веру в чудо исцеления и Божественное провидение.
Благодаря этому эпизоду публика получила представление о переживаниях и опыте семьи в критической ситуации, вдохновляясь примерами стойкости и силы духа. Подобный взгляд позволяет лучше осмыслить важность доверия к Высшим силам и поддержке окружающих в процессе борьбы с недугом.
Ранее мы писали, что Маргарита Симоньян не смогла сдержать слез, говоря о болезни мужа Тиграна Кеосаяна в интервью Борису Корчевникову.