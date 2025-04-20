Симоньян — о Кеосаяне: «Тигран стал открывать глаза»

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» впервые поделилась подробностями о состоянии Тиграна Кеосаяна, который уже несколько месяцев находится в коме после клинической смерти.

Телеведущая искренне поблагодарила всех, кто оказывает моральную поддержку и молится за восстановление здоровья ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Выступая публично, она отметила важность духовной поддержки и молитвенного общения, которое, по ее мнению, могло способствовать положительной динамике выздоровления.

До определенного момента Кеосаян оставался пассивным и неспособным реагировать на внешнюю среду. Лишь после интенсивных молитв и обращений началось медленное выздоровление: вначале появилось движение руки, а затем режиссер даже смог немного открыть глаза.