Симоньян заставляла Кеосаяна бросить курить: «Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого»

Маргарита Симоньян боролась с пагубной привычкой мужа: оказалось, что Тигран Кеосаян — заядлый курильщик. Телеведущая постоянно ссорилась с мужем, призывая его завязать с этим пристрастием. Но все ее усилия не увенчались успехом. Вот уже несколько месяцев режиссер находится в коме. Он перенес клиническую смерть. Маргарита Симоньян дала понять, что для многих не секрет: у ее мужа больное сердце и с этим он жил давно. Но все равно продолжал курить.
К слову, Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян находятся в браке более десяти лет, официальная регистрация отношений состоялась только в 2022 году. Пара воспитывает троих детей: дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.
Симоньян поделилась, что долгие годы у них возникают споры из-за пагубной привычки мужа — курения. Тигран на фоне проблем с сердечно-сосудистой системой, перенес два инфаркта в прошлом, но продолжал курить. Его жена сетует, что не понимает, почему мужчина, зная о рисках для собственного здоровья, не способен прекратить курение. Сама Симоньян оставила привычку мгновенно, узнав о беременности, но Кеосаян упорствовал в своей зависимости.
Маргарита Симоньян расплакалась на интервью Борису Корчевникову. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
«Я не понимаю, почему мужчина так не может. Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», - говорила Маргарита Симоньян.
Этот эпизод демонстрирует, что даже длительная супружеская жизнь и наличие общих детей не всегда гарантирует полное понимание и согласие в паре. Проблема табачной зависимости и связанных с ней рисков является актуальной темой для многих семей, вызывая конфликты и тревогу у близких.
Ранее мы писали, что Маргарита Симоньян едва сдерживала слезы на интервью Борису Корчевникову, говоря о том, что ее семья столкнулась с тяжелым испытанием. Вот уже несколько месяцев Тигран Кеосаян не приходит в себя. Его близким остается только молиться и надеется на то, что он вернется к ним.