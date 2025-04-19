Симоньян заставляла Кеосаяна бросить курить: «Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого»

Маргарита Симоньян боролась с пагубной привычкой мужа: оказалось, что Тигран Кеосаян — заядлый курильщик. Телеведущая постоянно ссорилась с мужем, призывая его завязать с этим пристрастием. Но все ее усилия не увенчались успехом. Вот уже несколько месяцев режиссер находится в коме. Он перенес клиническую смерть. Маргарита Симоньян дала понять, что для многих не секрет: у ее мужа больное сердце и с этим он жил давно. Но все равно продолжал курить.

К слову, Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян находятся в браке более десяти лет, официальная регистрация отношений состоялась только в 2022 году. Пара воспитывает троих детей: дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.

Симоньян поделилась, что долгие годы у них возникают споры из-за пагубной привычки мужа — курения. Тигран на фоне проблем с сердечно-сосудистой системой, перенес два инфаркта в прошлом, но продолжал курить. Его жена сетует, что не понимает, почему мужчина, зная о рисках для собственного здоровья, не способен прекратить курение. Сама Симоньян оставила привычку мгновенно, узнав о беременности, но Кеосаян упорствовал в своей зависимости.