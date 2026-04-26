Шура наладит бизнес по продаже траурных венков

Певец Шура в беседе с телеканалом НТВ заявил, что намерен предложить рынку ритуальных услуг авторские композиции из живых цветов.

По словам певца, его изделия будут востребованы, так как сейчас для прощания чаще всего используют «увядшие гвоздики или безликие венки».

При этом артист отметил, что его роль ограничится созданием цветочных композиций. Участвовать в организации похорон напрямую он не планирует.

Шура: «Я к покойникам никакого отношения не буду иметь»

«Эта ниша не заполнена. С нуля начинать такое нельзя. А мне предложил человек, который 30 лет в этом, у него это все схвачено в этой нише. Я к покойникам никакого отношения не буду иметь, только цветочки», — отметил артист.

Зачем Шуре такой бизнес

Ипотека стала для Шуры дополнительным стимулом искать новые источники дохода. Как признался певец, недавно он приобрел трехкомнатную квартиру, которая находится в том же доме, где артист прежде арендовал жилье.

Артист рассказал, что купил квартиру на вторичном рынке в соседнем подъезде, поблагодарив за помощь некую Ларису Александровну.

А когда слышишь это имя и фамилию, невольно напрашивается ассоциация с Ларисой Долиной.

