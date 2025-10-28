Шкуро высказалась о поступке Овсянниковой на 'Звездах в джунглях': "Я не знала, что там наверняка — приправа или отрава"

25-летняя актриса и юмористка Екатерина Шкуро не смогла промолчать. Она высказалась о событиях, которые развернулись в последнем выпуске шоу 'Звезды в джунглях'. Из-за чего Екатерина Шкуро поскандалила с Марго Овсянниковой?

Что натворила Марго Овсянникова

Экс-участница 'Дома-2' Марго Овсянникова нарушила правила проекта. Она пронесла на шоу приправы и специи и подсыпала их в общую емкость с рисом. Хотела, чтобы было вкуснее.

Екатерина Шкуро моментально отреагировала на демарш Овсянниковой. Актриса рассказала героям реалити, что натворила Марго. Произошел скандал. Участники шоу были наказаны, их лишили еды.

В личном блоге Екатерина Шкуро объяснила свой поступок. Она назвала поведение Марго Овсянниковой бесчестным и даже опасным.