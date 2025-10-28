Шкуро высказалась о поступке Овсянниковой на 'Звездах в джунглях': "Я не знала, что там наверняка — приправа или отрава"

25-летняя актриса и юмористка Екатерина Шкуро не смогла промолчать. Она высказалась о событиях, которые развернулись в последнем выпуске шоу 'Звезды в джунглях'. Из-за чего Екатерина Шкуро поскандалила с Марго Овсянниковой?
Что натворила Марго Овсянникова
Экс-участница 'Дома-2' Марго Овсянникова нарушила правила проекта. Она пронесла на шоу приправы и специи и подсыпала их в общую емкость с рисом. Хотела, чтобы было вкуснее.
Екатерина Шкуро моментально отреагировала на демарш Овсянниковой. Актриса рассказала героям реалити, что натворила Марго. Произошел скандал. Участники шоу были наказаны, их лишили еды.
В личном блоге Екатерина Шкуро объяснила свой поступок. Она назвала поведение Марго Овсянниковой бесчестным и даже опасным.
"Я не знала, что там наверняка — приправа или отрава. Я понимала, что это подстава. Мы находимся в лагере, где больше сорока камер, вы действительно думаете, что это действие осталось бы незамеченным?" — заявила Шкуро своим подписчикам.
Марго Овсянникова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Кого изгнали из шоу 'Звезды в джунглях'
Двух скандалисток — Катю Шкуро и Марго Овсянникову — отправили на испытание на вылет. И Катя одержала в нем победу. А Марго с позором покинула проект.
Она продержалась в реалити-шоу всего пару эфиров. Уходя, Марго Овсянникова с апломбом заявила, что не очень-то и хотела принимать в нем участие. При этом она вспомнила своего продюсера, поп-короля Филиппа Киркорова.
"Как говорит мой продюсер: "Ты не должна держать в руках ничего тяжелее микрофона", — заявила Марго.
