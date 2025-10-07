Екатерина Шкуро привезла дочь в офис Comedy Club: "Аврошка сегодня законно прогуливает садик"

Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро поделилась в личном блоге милыми кадрами. Она привезла дочку Аврору с собой на работу. С какой целью Екатерина Шкуро решилась на такой шаг?
Почему Екатерина Шкуро не расстается с дочкой?
Екатерина Шкуро решила не расставаться с трехлетней Авророй. В личном блоге она показала, как приехала вместе с крошкой в офис Comedy Club. Маленькая Аврора радостно шагала за ручку с мамой.
"Друзья, всем привет! Аврошка сегодня законно прогуливает садик и приехала со мной в офис Comedy. У нас начинается подготовка и примерка к новым съемочкам. Так что, идем сегодня вместе с мамой на работу?" — спросила Шкуро у дочери.
Та тут же бодро кивнула головой в знак согласия. Екатерина облачила Аврору в розовый комбинезон. Крошка, как и ее мама, блондинка. Аврора носит очки для коррекции зрения.
Дочь Екатерины Шкуро Аврора. Фото: соцсети Екатерины Шкуро
Сколько детей у Екатерины Шкуро?
Аврора — не единственный ребенок 25-летней Екатерины Шкуро. У звезда Comedy club есть еще маленький сын. Малыш появился на свет в ноябре прошлого года.
Екатерина в 2021 году вышла замуж за Дмитрия Козлова. Пара познакомилась на блогерской тусовке. Пышных торжеств Екатерина и Дмитрий не устраивали, они просто тихо расписались в МФЦ. Летом 2022 года они впервые стали родителями.
В каком проекте принимает участие Екатерина Шкуро
Екатерина Шкуро стала участницей реалити-шоу ТНТ 'Звезды в джунглях. Карибский сезон'. На съемки она отправилась, оставив дома грудного сына. За это звезду критикуют в Сети.
