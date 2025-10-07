Екатерина Шкуро привезла дочь в офис Comedy Club: "Аврошка сегодня законно прогуливает садик"

Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро поделилась в личном блоге милыми кадрами. Она привезла дочку Аврору с собой на работу. С какой целью Екатерина Шкуро решилась на такой шаг?

Почему Екатерина Шкуро не расстается с дочкой?

Екатерина Шкуро решила не расставаться с трехлетней Авророй. В личном блоге она показала, как приехала вместе с крошкой в офис Comedy Club. Маленькая Аврора радостно шагала за ручку с мамой.

"Друзья, всем привет! Аврошка сегодня законно прогуливает садик и приехала со мной в офис Comedy. У нас начинается подготовка и примерка к новым съемочкам. Так что, идем сегодня вместе с мамой на работу?" — спросила Шкуро у дочери.

Та тут же бодро кивнула головой в знак согласия. Екатерина облачила Аврору в розовый комбинезон. Крошка, как и ее мама, блондинка. Аврора носит очки для коррекции зрения.