Ширвиндт прокомментировал назначение Богомолова: "Сегодня выбор невелик"

Михаил Ширвиндт прокомментировал назначение режиссера Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ. В своем высказывании Ширвиндт сознательно обошел тему творческих способностей Богомолова. Он подчеркнул, что оценка дарования — дело субъективное.

Ширвиндт против совмещения

Михаил Ширвиндт сосредоточился на организационных аспектах нового назначения. По мнению Ширвиндта, даже руководство одним театром требует колоссальных временных затрат, а в случае с Богомоловым речь идет о двух театрах одновременно. Добавление к этому ректорского поста Ширвиндт назвал не просто сложной, а принципиально невыполнимой задачей.

"Если ты руководишь театром, а в этом случае — двумя, то тебе суток не хватит на то, чтобы этим заниматься. Взять к этому еще и ректорство — это дичь", — заявил он.

Ширвиндт обозначил два возможных сценария развития ситуации. Первый — когда ректор будет выполнять лишь формальные функции, периодически появляясь в вузе для символических действий. Второй — попытка всерьез заниматься всеми тремя направлениями, что, по убеждению Ширвиндта, неизбежно приведет к снижению качества работы во всех сферах.

Ширвиндт о дефиците кадров

Комментируя ситуацию в целом, Ширвиндт затронул проблему кадрового состава в сфере культуры. Он считает, что Константина Богомолова назначили, поскольку сегодня не так много профессионалов.

"Сегодня выбор невелик. Кто-то из талантливых уехал, кто-то умер, кто-то стал неугодным. Поэтому выбирают из тех, кто угоден, скажем мягко", — добавил Михаил Ширвиндт.

Константин Богомолов на посту ректора Школы-студии МХАТ заменил покойного Игоря Золотовицкого. О назначении Богомолова на эту должность стало известно на десятый день после ухода из жизни Золотовицкого.

С Михаилом Ширвиндтом солидарен и актер Борис Щербаков. В беседе с Teleprogramma.org он заявлял, что Богомолов ректором пробудет недолго, поскольку не сможет совмещать три должности.

Сам же Константин Богомолов уже успел ответить всем, кто беспокоится о том, что он перетрудится. Богомолов дал понять, что волноваться не стоит.

По материалам НСН

