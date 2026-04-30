Шепелев назвал главную ошибку Бони в эфире с Соловьевым: «Сразу разоружилась»

В начале недели Владимир Соловьев и Виктория Боня провели совместный прямой эфир. И хотя ведущий извинился перед моделью за оскорбления, а собеседники обсудили идею совместной платформы для помощи россиянам, многие зрители сочли, что Боня проиграла в этом диалоге.

Владимир Соловьев был хорошо подготовлен

Дмитрий Шепелев, разобрав эфир, отметил, что Соловьев был хорошо подготовлен: он знал о травме ноги Виктории и о том, что ее разыгрывали пранкеры. Сама же Боня призналась, что не следит за передачами оппонента.

По мнению Шепелева, извинения Соловьева были формальными. Как считает Дмитрий, телеведущий извинился за эмоциональность, но не за позицию. А это принципиальная разница, которую блогер не заметила.

«Приняла извинения и сразу разоружилась. Ее позиция строилась на факте публичного оскорбления, - рассказал Дмитрий Шепелев о главной ошибке Виктории.

Как только она сказала: «Благодарю за то, что вы извинились, я этому рада» — рычаг исчез. Правильно было принять, но немедленно закрепить свой тезис».

Шоумен отметил, что вместо фразы: «Спасибо. И именно поэтому я здесь — потому что такие слова не должны звучать в эфире в адрес любой женщины», она сказала: «Я могла бы показать свои когти и рога, но не хочу». Тем самым, по его словам, она публично продемонстрировала отказ от конфликта.

Почему, по мнению Дмитрия Шепелева, образ Бони как «Голоса народа» рухнул

Шепелев указал, что Боня сама создала предпосылки для своего провала, напомнив о ее отказе обсуждать с оппонентом внешнюю политику. Соловьев мгновенно этим воспользовался, и образ Бони как «голоса народа» рухнул.

Владимир оперировал тем, что Виктория все-таки живет в Монако. А если болеешь за Родину, то нужно и быть с ней.

По мнению Дмитрия Шепелева, светская дива пришла на эфир без четкой цели, играла по чужим правилам и в итоге сама предложила закончить разговор, хотя публика ждала от нее решительных действий.

Причина всех ее ошибок, как считает Дмитрий, — отсутствие понимания собственной задачи: извинения, защита аудитории или демонстрация независимости. А без этого такие дебаты обречены на провал.

