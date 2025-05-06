Шеф-повар Ивлев откроет на время ресторан в Москве

Телеканал «Пятница!» анонсировал новое шоу под названием «Полная посадка», в рамках которого на киностудии «Амедиа» и откроется поп-ап ресторан Константина Ивлева. Существовать заведение будет столько времени, сколько продлятся съемки. Запланировано двенадцать выпусков программы, а это значит, что пройдет двенадцать ужинов.

Каждый из ужинов будет представлять собой авторский сет шеф-повара Константина Ивлева. Во время ужинов будут подаваться блюда и мировой классики в интерпретации шефа — французская, итальянская, русская кухня, — так и оригинальные блюда Константина Ивлева.