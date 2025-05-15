Шаврина исчезла после смерти сына

Народная артистка России Екатерина Шаврина столкнулась с трагическим событием. На днях появилось известие о том, что в одной из колоний Владимирской области скончался ее сын, известный модельер Григорий Шаврин. Мужчина отбывал срок по обвинению в хранении наркотических веществ. Утверждается, что причиной его смерти стала внезапная остановка сердца. Обстоятельства происшествия продолжают расследовать компетентные органы, пишет mk.ru.

После того, как в СМИ появились подробности случившегося, 82-летняя Екатерина Шаврина перестала выходить на связь. Поклонники бьют тревогу — знаменитость исчезла из поля зрения даже своих коллег. Она не подходит к телефону, до нее не могут дозвониться даже те, кто давно с ней сотрудничал. Легендарный диктор Владимир Березин тоже не знает, где и в каком состоянии сейчас находится народная артистка.

«Это ее тактика. Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было тоже самое. Я ей звонил, думал, скажу: «Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать». Но она не сняла трубку», - подметил он.

Владимир Александрович уверен, что и сейчас с Екатериной Шавриной происходит тоже самое. Диктор написал певице сообщение, выразив свои соболезнования. Но найти нужные слова в такой ситуации очень непросто.

По его словам, Екатерина обожала сына Гришу и своих дочек-близняшек. С сыном у артистки всегда были теплые отношения. И это при том, что он принес ей столько страданий и разочарований.