SHAMAN сделал заявление по поводу шутки про Байкал

Артист заявил, что остается «живым и непосредственным» человеком, а его чувство юмора передалось от деда.

«Пошутить я люблю. У меня, кстати, деда моего такое чувство юмора, он меня тоже любит пошутить. Поэтому я не лишаю себя права быть живым, непосредственным и подурачиться», — приводит слова артиста Teleprogramma.org.

По словам артиста, многие люди не знают его с этой стороны, но при этом уверены, что знают, как он должен себя вести.

«Но вы же понимаете, после той шутки с Байкалом я никому не навредил, кроме как самому себе. Единственная моя ошибка заключалась в том, что я это видео опубликовал в интернете. Но если бы я этого не сделал, это уже был бы совсем другой человек», — добавил он.

Напомним, скандал с Байкалом разгорелся в феврале 2026 года. SHAMAN опубликовал видео, на котором облизывает лед на озере, сопроводив пост пометкой «18+».

Местные жители расценили это как осквернение священного места — на берегу Байкала сожгли чучело певца.

Сам артист тогда заявлял, что не нарушал законов и руководствовался лишь восхищением природой.

В своём обращении SHAMAN привел цитату барона Мюнхгаузена:

«Не будьте такими серьезными, улыбайтесь почаще». «Помните, что именно с самым серьезным выражением лица порой самые большие глупости и делаются. Поэтому побольше улыбайтесь, и все будет в порядке», — резюмировал он.

Ярослав Дронов начал сольную карьеру под псевдонимом SHAMAN в 2020 году. Первую популярность ему принесли композиции «Я русский», «Встанем» и «Ты моя». В июле 2024 года указом президента России артисту было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

SHAMAN известен своим нестандартным чувством юмора. Например, на одной из встреч с поклонниками он незаметно вытащил у девушки из заднего кармана паспорт, чем повеселил зал.

Также во время юбилейного концерта он шутил по поводу своих кожаных штанов и экспериментов с микрофоном, объясняя, что прячет его за пояс, чтобы свободно аплодировать зрителям.