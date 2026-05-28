SHAMAN раскрыл содержимое «шпионской» папки: «Что народ не прощает?»

SHAMAN, наконец, раскрыл содержимое таинственной папки, с которой появлялся то на фоне посольства США, то перед Кремлем.

«Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!» — говорил певец, подогревая интерес к содержимому своих документов.

Что оказалось в папке певца

С этой папкой и в черном костюме SHAMAN напоминал нелегального разведчика, который собирается опубликовать компромат на врагов нашей страны. Впрочем, так и получилось.

Та самая «шпионская папка» фигурирует в клипе артиста на его новую песню «Россия-мама».

А по сюжету видео SHAMAN играет, скорее всего, агента спецслужб, который приходит в свой кабинет, достает черный чемоданчик, а из него папку. А в папке – разные фотографии.

При близком рассмотрении оказывается, что это снимки разных иноагентов: Андрея Макаревича*, Юрия Дудя*, Максима Галкина*, Семена Слепакова*, Александра Невзорова* и многих других.

Кульминацией видео становится момент, когда SHAMAN дирижирует оркестром из этих поющих фотографий. Как говорится, вот что ИИ животворящий-то делает!

SHAMAN об иноагентах: «В моем клипе они бесплатно поют за Россию»

Идея клипа принадлежит самому певцу. Правда, если автор этих строк увидела в видео разведчика, то сам артист подразумевал детектива, перед которым разворачивается непростое дело.

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать: «Россия-мама», - отметил SHAMAN.

Песня «Россия-мама» уже доступна на всех ключевых цифровых витринах страны.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).

