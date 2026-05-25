SHAMAN: «Ко мне попала папка с фамилиями, скоро пролью свет правды»

В коротком видеообращении артист заявил, что его пытались заставить молчать. Однако теперь он намерен раскрыть информацию, которой располагает.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий и очень скоро я пролью свет правды», — сказал Дронов.

Какие именно фамилии значатся в документах и о какой правде идёт речь, певец пока не уточнил. Видео не содержало конкретных деталей, но вызвало бурную реакцию поклонников и предположения в СМИ.

Подписчики SHAMAN в комментариях разделились. Одни восприняли заявление как пиар-акцию перед выходом нового клипа или песни. Другие, напротив, предположили, что речь может идти о политическом заявлении или разоблачении в шоу-бизнесе. Некоторые фанаты выразили обеспокоенность за безопасность артиста.

Представители певца пока не давали официальных комментариев относительно содержания папки. Журналисты, в свою очередь, пытаются выяснить, не связано ли заявление с недавним скандалом вокруг SHAMAN, когда он перекрестился на свои же портреты, что вызвало критику со стороны верующих и общественных деятелей.

Ярослав Дронов (SHAMAN) — российский певец, получивший широкую известность благодаря патриотическим песням «Встанем», «Я русский» и «Мой бой». Артист является заслуженным артистом России.