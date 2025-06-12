SHAMAN и Мизулина вместе проводят выходные: красивые, счастливые

SHAMAN ко Дню России записал новую песню. Она называется 'Гуляй, Россия!'. Композиция впервые прозвучала на концерте на Красной площади 11 июня.

Что же касается отношений SHAMANa и Мизулиной, то пара уже несколько месяцев вместе. 9 марта на своем концерте Дронов предложил Екатерине встречаться. Та ответила согласием.

Теперь они уже живут вместе. SHAMANу нравится приходить домой, когда его встречает любимая женщина в красивом платье. Мизулина балует Дронова домашней едой. Пара не признает приготовленную кем-то пищу и никогда не заказывает доставку готовой еды.