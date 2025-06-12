SHAMAN и Мизулина вместе проводят выходные: красивые, счастливые

Известный музыкант Ярослав Дронов (SHAMAN) и его избранница Екатерина Мизулина утром 12 июня поделились совместным видео. Парочка предстала на диване. Влюбленные дали понять, что праздники проводят вместе.
SHAMAN и Мизулина записали совместное видеообращение. В кадре они поздравили всех с праздником.
"С Днем России!" — лаконично произнес SHAMAN.
"Ура!" — подхватила Екатерина Мизулина.
Оба при этом светились от счастья. Очевидно, что Дронову и Мизулиной хорошо вдвоем.
SHAMAN и Екатерина Мизулина поздравили с Днем России. Фото: соцсети
SHAMAN ко Дню России записал новую песню. Она называется 'Гуляй, Россия!'. Композиция впервые прозвучала на концерте на Красной площади 11 июня.
Что же касается отношений SHAMANa и Мизулиной, то пара уже несколько месяцев вместе. 9 марта на своем концерте Дронов предложил Екатерине встречаться. Та ответила согласием.
Теперь они уже живут вместе. SHAMANу нравится приходить домой, когда его встречает любимая женщина в красивом платье. Мизулина балует Дронова домашней едой. Пара не признает приготовленную кем-то пищу и никогда не заказывает доставку готовой еды.
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