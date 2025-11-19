SHAMAN — о свадебном торжестве с Мизулиной: "Это будет тихий праздник"

Музыкант Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, вступил в законный брак с Екатериной Мизулиной еще 5 ноября. Однако их тайное бракосочетание у многих вызвало вопросы.

Что известно о свадьбе SHAMAN'a

Молодожены решили отметить свадьбу скромно. И тем самым они избежали традиционного гламура и яркого антуража. Вместо нарядных платьев и костюмов новоиспеченные супруги предпочли повседневный стиль одежды. Так Ярослав и Екатерина подчеркнули свою приверженность к простоте и неприятию излишней помпы.

Однако отсутствие грандиозного праздника не помешало привлечь внимание общественности, особенно после комментариев известной телеведущей Ксении Собчак. Та выразила свое мнение относительно этого события в свойственном ей манере. Несмотря на внешние реакции, само бракосочетание остается значимым событием для пары. Ведь оно символизирует начало нового этапа как для SHAMAN'a, так и для его партнерши.

Вопрос о том, возьмет ли Екатерина фамилию мужа, остается открытым. Возможно, этот аспект будет уточнен позже, когда молодые решат поделиться дополнительной информацией с общественностью.

Пока журналистам kp.ru удалось узнать, планируют ли Ярослав и Екатерина устроить для их семей пышный праздник.

"Поживем — увидим. Скорее всего, это будет тихий праздник в кругу близких людей. Никаких шумных историй", — заверил SHAMAN.

Как проходит свадебное путешествие SHAMAN'a с Мизулиной

Артист отказался от идеи провести отпуск с любимой на морях. Вместе они решили путешествовать по городам России, где Дронов дает концерты. На днях SHAMAN с женой побывал в Смоленске, а потом отправился в Брянск. Ко всему прочему, Ярослав доволен тем, что Мизулина старается сопровождать его в поездках, несмотря на плотный график.

Мы также писали, что продюсер SHAMAN'a объяснил, почему тот решил сыграть свадьбу с Екатериной Мизулиной именно в Донецке. Он подметил, что певец всегда любил эпатировать публику.

