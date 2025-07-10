Шаляпин не может отойти от выходки Бузовой и Киркорова: "Засовывать друг другу пальцы в рот"

Ольга Бузова и Филипп Киркоров оскандалились на концерте Димы Билана. Их странное поведение прокомментировал Прохор Шаляпин. Певец до сих пор не может прийти в себя от того, как вели себя звезды. Это он считает недопустимым.

На трибуне рядом с парочкой сидел бывший возлюбленный поющей телеведущей. На концерт Дава пришел вместе с женой Мари Краймбрери. У пары недавно родилась дочка.

Бузова тепло пообщалась с возлюбленной экс-бойфренда. И даже обняла Мари. А после этого подсела к Филиппу Бедросовичу. И стала с ним откровенно заигрывать, вызвав недоумение у поклонников. В какой-то момент певица даже поцеловала Киркорова в губы. И водила пальчиками по губам поп-короля сцены. Все выглядело так, словно они пара.

"Но вы пришли на концерт к Диме, песня идет сильнейшая — одна из самых мощных у него в репертуаре. Я не знаю, как можно не посмотреть этот номер и засовывать друг другу пальцы в рот. Можно было это под „Ночной хулиган“ хотя бы сделать, а не под эту шедевральную песню", — отметил Шаляпин в программе Карины Мурашкиной.

Сам Киркоров переживает не лучшие времена. Поп-король сцены восстанавливается после ожога, который получил на концерте в Санкт-Петербурге. По словам певца, рука еще немного побаливает. Но в целом он чувствует себя нормально. На артисте загорелась куртка. И в итоге он получил ожог. Из-за диабета заживление у Киркорова проходит медленно.