Сергей Жорин раскрыл, что может грозить жене Курбана Омарова после «косметического скандала»: «Исхожу из действующего законодательства»

Вчера СМИ сообщили, что Валерия, жена Курбана Омарова (бывшего супруга телеведущей Ксении Бородиной), была доставлена в отдел полиции после конфликтной ситуации в косметологической клинике, которой владеет пара.

Что случилось с женой Курбана Омарова

Инцидент спровоцировал визит блогера Марины Ильиной, специализирующейся на проверках салонов красоты. По словам Ильиной, во время осмотра клиники супруга Курбана не смогла предоставить документы, подтверждающие ее профессиональную квалификацию и законное происхождение используемого оборудования.

Блогер также отметила, что вместо заявленной премиальной клиники они увидели просто арендованные кабинеты без соответствующего оснащения и подтверждений.

На место происшествия прибыл сам Курбан Омаров, который попытался защитить жену и уладить конфликт. Однако Валерию все равно доставили в отделение полиции для проведения дальнейших разбирательств.

Позже в официальном рабочем аккаунте Валерии Омаровой в социальных сетях появилась публикация, в которой она опровергла информацию о своей задержании, утверждая, что она не соответствует действительности.

«Вчера на кабинет Валерии был совершен силовой налет группы блогеров, заблокировавших помещение ради создания хайп-контента. Заявления по факту незаконного лишения свободы и самоуправства зарегистрированы в ОВД Замоскворечье. Информация в СМИ о «задержании» — фейк: Валерия исключительно по собственной инициативе приехала в отдел для привлечения нападавших к ответственности», — говорится в сообщении.

Что может грозить Валерии Омаровой, если подтвердится, что она действительно занимается косметологией без соответствующего образования и дипломов? И может ли «под раздачу» попасть ее муж Курбан Омаров? С этими вопросами Teleprogramma.org обратилась к известному адвокату Сергею Жорину.

Сергей Жорин: «На сегодняшний день делать выводы о наличии уголовно наказуемого деяния преждевременно»

- Сергей, вся страна обсуждает видео с задержанием новой жены Курбана Омарова. Полиция приняла ее в салоне из-за жалоб на отсутствие медицинского диплома и работу на якобы поддельных аппаратах. Как юрист, скажите, пожалуйста, что реальное грозит Валерии по закону – она делается простым административным штрафом, или здесь четко просматриваются уголовные статьи?

- Учитывая, что мы с Курбаном много лет находимся в добрых, дружеских отношениях и я отношусь к нему с уважением и, безусловно, искренне желаю, чтобы эта ситуация разрешилась для него и его семьи максимально благополучно.

Мой комментарий нельзя назвать беспристрастным. Однако, как адвокат, я исхожу исключительно из действующего законодательства и той информации, которая имеется в открытом доступе.

На сегодняшний день делать выводы о наличии уголовно наказуемого деяния преждевременно. Если не будет установлено причинение вреда здоровью пациентов, использование заведомо опасного оборудования либо иных обстоятельств, образующих состав преступления, ситуация вполне может ограничиться административно-правовой оценкой.

- На видео Курбан Омаров пытался отбить жену от полиции и блогеров. Повлекут ли его действия какую-то юридическую ответственность? Могут ли его привлечь как соучастника или организатора этого бизнеса?

- Что касается самого Курбана, то его привлечение к ответственности возможно лишь при наличии убедительных доказательств того, что он непосредственно участвовал в организации либо осуществлении противоправной деятельности.

Сам по себе факт семейных отношений или эмоциональная реакция на происходящее таких выводов не подтверждают.

Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о каких-либо серьезных уголовно-правовых перспективах в отношении Курбана.

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