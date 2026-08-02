Курбан Омаров приехал к жене и заявил о готовности сесть в тюрьму

Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, приехал на место разбирательств и попытался защитить супругу. Он лично вступил в диалог с блогером и правоохранителями, всячески демонстрируя уверенность и спокойствие.

«Меня Курбан зовут. Моя фамилия Омаров. А ваша?» — начал он разговор с Ильиной.

Марина пыталась пристыдить бизнесмена и спросила, нормально ли ему, что жена работает «серым косметологом». Однако Омаров держался без смущения, сидел в кресле, обнимал Валерию и отвечал на все вопросы сам.

«У меня нет никакого диплома. Она вам ничего не должна показывать», — уверенно заявил он.

Когда на место прибыли полицейские, Курбан попытался контролировать процесс, заглядывая в протоколы. Это вызвало негодование у Ильиной, которая недоумевала, какое отношение Омаров имеет к разбирательству.

На это бизнесмен ответил, что всё равно будет знакомиться с документами и добавил: «Пусть сразу тогда вместе с аппаратами нас в тюрьму».

На провокационный вопрос блогера о том, будет ли он ездить к жене в тюрьму, Омаров парировал:

«Я к вам в СИЗО буду ходить».

Сама Марина Ильина уверена, что для Курбана вся эта ситуация стала лишь поводом для пиара.