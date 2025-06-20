Сергей Соседов женат?

Музыкальному критику Сергею Соседову в мае исполнилось 57 лет. Но он так и не женился. Любимая женщина в жизни знаменитости все же присутствует. Это его мама.
Всю жизнь Соседов живет вместе с родительницей. И в обозримом будущем никаких перемен в его личной жизни не предвидится. С мамой-пенсионеркой Сергей Соседов прекрасно ладит.
А вот к другим женщинам у него требования особые. Сергей Соседов не скрывает, что у него сложный характер.
Соседов признавался, что уже давно ничего не ждет.
"Есть такие вещи, которые для тебя просто закрыты кармически. Я очень хорошо это понимаю и чувствую", — делился Сергей Соседов во время интервью с Еленой Хангой
на шоу 'В гостях у Ханги'.
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