Сергей Соседов женат?

Музыкальному критику Сергею Соседову в мае исполнилось 57 лет. Но он так и не женился. Любимая женщина в жизни знаменитости все же присутствует. Это его мама.

Всю жизнь Соседов живет вместе с родительницей. И в обозримом будущем никаких перемен в его личной жизни не предвидится. С мамой-пенсионеркой Сергей Соседов прекрасно ладит.

А вот к другим женщинам у него требования особые. Сергей Соседов не скрывает, что у него сложный характер.

Соседов признавался, что уже давно ничего не ждет.