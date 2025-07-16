Сергей Соседов после операции: срочные новости из больницы

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, недавно прошел обширную операцию по трансплантации волос. Процедура, начавшись в 11 утра, затянулась до 00:30 ночи, заняв более 13 часов из-за масштабности зоны пересадки.

Соседову пересадили 5450 графтов, взятых из височной и затылочной областей головы.

Критик сейчас восстанавливается в палате. Журналисты Teleprogramma.org дозвонились до него, чтобы узнать о состоянии здоровья.

"Я чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Несмотря ни на что, эта операция — не сложная, я ее рекомендую всем, кто хочет попробовать. Шрамов нет. Каждую луковицу отдельно вынимали и вставляли в нужное место", — отметил он.

Соседову прописали мыться после операции шампунем для детей, а потом перейти на безсульфатные.

"Голову в первую неделю ничем покрывать нельзя. И на улицу лучше совсем не выходить. И, кстати, к Новому году волосы могут выпасть и вырастут уже новые", — добавил Соседов.

Несмотря на тонкую структуру собственных волос, их количество оказалось достаточным для успешной операции, пояснил Соседов, добавив, что проблема облысения беспокоила его длительное время. Ранее он пользовался пудрой и париками, чтобы скрыть недостаток волос на экране.