Сергей Лазарев не будет переносить свои концерты из-за Канье Уэста

Сергей Лазарев не собирается переносить свои концерты из-за приезда американского рэпера Канье Уэста. Все дело в том, что сольники Лазарева пройдут в те же дни, что и выступления заморского певца в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

Решение Сергея Лазарева

Как рассказали ресурсу представители артиста, они не планируют менять даты концерта Лазарева. Тем более большая часть билетов на мероприятия Сергея Лазарева уже продана. И осталось меньше 50 билетов на два выступления нашего артиста.

Кстати, Сергей Лазарев даст целых три концерта в городе на Неве, тогда как Канье Уэст – только два.

Как раскупают билеты на концерт Сергея Лазарева

Меж тем почти все недорогие билеты стоимостью 9 000 рублей на концерт американского рэпера уже практически проданы. И из-за большого ажиотажа возникают проблемы даже с приобретением билетов ценой 160 000 рублей.

А вы на чей концерт пойдете? Делитесь в комментариях!