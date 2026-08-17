Билеты на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге стоят от 9 до 160 000 рублей

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию. На этот раз, без сомнения! Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

Канье Уэст выступит в городе на Неве

17 августа на площадке «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге появился анонс его двух концертов, которые состоятся уже этой осенью.

Выступления певца пройдут 10 и 11 октября в рамках мирового тура артиста. В Петербург Канье приедет не один, а в сопровождении своего близкого музыкального партнера и куратора Андре Траутмана. Организатор концерта – агентство Say Agency.

На сцене «Газпром Арены» Канье Уэст исполнит самые популярные и знаковые хиты. Билеты на сольник американского музыканта стоят от 9 до 160 000 рублей.

Приключения Канье Уэста

Напомним, концерт рэпера уже планировался в России в июне 2024 года. Но что-то пошло не так. Правда, до нашей страны певец все же добрался.

Так, он побывал на дне рождения у дизайнера Гоши Рубчинского, посетил местные рестораны, отведал красной икры и отдохнул на яхте.

Кстати, 15 августа Канье Уэст выступил в Алматы. Концерт планировался днем ранее, но его перенесли из-за массового отключения света и сильного ветра и дождя.

Надеемся, что в городе на Неве все пройдет без происшествий. А возможно, Канье Уэст даже выучит строчки знаменитой песни Сергея Шнурова «В Питере-пить».

А вы пойдете на концерт Канье Уэста? Делитесь в комментариях!