"Сегодня было совершенно невероятное": пережившая трагедию Меньшова заглушает боль новым членом семьи

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова не так давно стала счастливой обладательницей собаки. В личном блоге звезда рассказала, как проходят будни ее Ритуси. Меньшова отзывается о щенке, как о маленьком ребенке.
Меньшова и первое достижение Ритуси
Юлия Меньшова рассказала, как проходит адаптация нового члена ее семьи. По словам телеведущей, Ритуся постоянно требует к себе внимания, как ребенок. С ней нянчатся и относятся, как к малышу.
"Мы ждем кинолога, потому что Ритуся — порода, которой требуется воспитание и дисциплина. И вот, мы это по мере сил и возможностей делаем. Мы гуляем, но велено не встречаться с собачками, голубями. И не пить из луж. Потому что была ревакцинация, нужно быть осторожными. Но гулять хочется, потому что энергии еще столько у человечка", — поделилась Юлия Меньшова.
Похвасталась Юлия Меньшова и первым важным достижением Ритуси. Та, наконец-то, поняла, для чего конкретно ее выводят на прогулку.
"Сегодня было совершенно невероятное: Рита пописала, товарищи! Она пописала на улице", — сообщила Меньшова.
Новый член семьи Юлии Меньшовой, собака Ритуся. Фото: соцсети
Когда Ритуся появилась в семье Меньшовой
Юлия Меньшова в середине марта сообщила поклонникам о пополнении в семье. Она рассказала, что у них появилась собака породы веймаранер. Меньшова рассказала, что мечтала о домашнем питомце двадцать лет. Щенок стал, по признанию Юлии, абсолютным и полным счастьем для нее.
Очевидно, что собака помогает Юлии Меньшовой притупить боль, которую она все еще переживает после утраты мамы. Актриса Вера Алентова скончалась в декабре прошлого года. Она умерла сразу после похорон актера Анатолия Лобоцкого, вместе с которым снялась в фильме своего мужа, режиссера Владимира Меньшова, "Зависть богов".
А вам нравится новый член семьи Юлии Меньшовой? Поделитесь в комментариях.