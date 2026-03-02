Суд потребовал от Седоковой объяснить происхождение 150 миллионов от проданной квартиры Тиммы

В понедельник, 2 марта, в Хорошевском районном суде Москвы состоялось первое заседание по иску родителей и несовершеннолетнего сына погибшего баскетболиста к певице. Главный вопрос: куда делись 150 миллионов рублей от проданной элитной квартиры?

"Жила в аду" и развод за неделю до смерти

Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года. За неделю до этого, 9 декабря, суд официально расторг его брак с Анной Седоковой, продлившийся четыре года. Певица узнала о трагедии и записала эмоциональное видеообращение, заявив, что последние годы "жила в аду".

Но родственники спортсмена считают иначе. Они уверены, что Седокова должна ответить за деньги, которые, по их мнению, принадлежат наследникам.

Квартира за 150 миллионов: кто кому должен?

В центре скандала — элитная квартира в ЖК "Алые паруса", которую супруги купили в 2022 году. В сентябре 2024-го, за три месяца до официального развода, Седокова продала жилье примерно за 150 миллионов рублей. Спортсмен к тому времени уже съехал.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова настаивает: по закону имущество, нажитое в браке, делится поровну. Половина суммы — 75 миллионов — должна отойти наследникам Яниса.

Но родственники пошли дальше: они заявляют, что баскетболист вложил в покупку этой квартиры личные добрачные сбережения — около миллиона евро. Если это подтвердится, сумма иска может вырасти до 200 миллионов рублей, что грозит певице банкротством.

На данный момент наследники (родители и несовершеннолетний сын Тиммы от первого брака) требуют 60 миллионов рублей.

Что говорят юристы

Адвокат Александр Бенхин пояснил: родители спортсмена и его сын от первого брака — наследники первой очереди, и у них есть все шансы отсудить положенную долю. Даже если бы Тимма оставил завещание не в их пользу, они могли бы претендовать на 50% от законной доли.

Проблема Седоковой в том, что деньги от продажи квартиры, скорее всего, уже потрачены. Певица не отвечает на звонки адвокатов и игнорирует досудебные претензии.

В суде ей придется доказывать, что средства ушли на общие нужды семьи. Но если найдутся свидетели, подтверждающие, что после продажи жилья супруги уже не жили вместе, аргументы Седоковой рухнут.