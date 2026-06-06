«Сценарии сейчас кровь из глаз»: Юлия Снигирь раскритиковала современные фильмы

Мир кинематографа нередко сталкивается с полярными мнениями зрителей — и новый сериал с участием Юлии Снигирь не стал исключением. Актриса, сыгравшая одну из ролей в сериале «После Фишера. Инквизитор», решила открыто отреагировать на замечания аудитории. В основе третьего сезона проекта — реальные криминальные истории, произошедшие в Барнауле, что задало особую тональность всей картине.

Юлия Снигирь в личном блоге начала с благодарности тем, кто оценил работу команды, но не обошла стороной и негативные отзывы.

«Где‑то вдруг попалось про то, что мол, темно, не видно ничего. Что ж такое, а? Я это всю дорогу слышу про фильмы, которые хорошо сняты (про „Мастера и Маргариту“ то же самое писали). Умоляю, не смотрите пиратки. Ну и видимо, с носителями, на чем смотрите, разберитесь», — заявила Юлия.

Актриса подчеркнула, что не каждый проект обязан соответствовать легкому и яркому стилю, как, например, сериал «Папины дочки». Она призвала аудиторию воздерживаться от поспешных суждений: подобные высказывания не остаются незамеченными и влияют на решения тех, кто создает кино.

«Потом продюсеры с каналов и платформ требуют, чтобы ярко и светло, и чтобы не жаловался никто. В целом, спрос рождает предложения. Не убивайте и без того еле живой кинематограф — сценарии сейчас кровь из глаз», — эмоционально подытожила Снигирь.

Недавно Юлия представила еще одну творческую работу. Она приняла участие в съемках фэнтези‑драмы Анны Меликян «Дива», где сыграла вместе с 12‑летней Алисой — дочерью рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Юной актрисе досталась центральная роль, что стало заметным событием в мире кино и привлекло дополнительное внимание к картине.

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