Дочь Тимати сыграла главную роль в кино с Цыгановым, Снигирь и Миркурбановым

12-летняя Алиса Юнусова — дочь Тимати и Алены Шишковой — уже получила серьезную драматическую роль в фэнтези-драме «Дива» режиссера Анны Меликян.

Премьера фильма намечена на декабрь. Информацию подтвердила ее бабушка Симона.

О чем фильм «Дива»

Сюжет картины строится вокруг обладательницы необыкновенного дара, который делает ее объектом, как всеобщего обожания, так и жестокой зависти.

Кто сыграл вместе с Алисой Юнусовой

Компанию Алисе в актерском составе составили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Игорь Миркурбанов, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов и другие артисты.

Дебют юной актрисы уже вызвал восхищение семьи и звездных знакомых, включая Регину Тодоренко и певицу Зару. Поклонники подчеркивают её талант, усердие и всестороннюю поддержку со стороны родных.

