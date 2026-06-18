Саша Митрошина расплакалась после приговора суда и поблагодарила за поддержку

Митрошина, которую в соцсетях называют «матерью бложьей», несмотря на приговор, выглядела уверенной и готовой к диалогу. Она поблагодарила адвокатов и всех, кто поддерживал ее в процессе. По ее словам, она уважает решение суда, но намерена изучить все детали приговора, прежде чем принимать дальнейшие решения.

«Я удовлетворена тем, что процесс завершен, но пока не видела полный текст приговора. После ознакомления с документом буду принимать решение о дальнейших действиях», — заявила блогер.

На выходе из суда Митрошина держала в руках большую черную сумку с вещами. Поклонники уже начали активно обсуждать ее появление в соцсетях и готовятся поддержать блогера, несмотря на обвинительный приговор.

Сама Митрошина намекнула на скорое возвращение в интернет-пространство, что вызвало интерес у ее аудитории.

Однако пока непонятно, как изменится вектор ее деятельности и контента после этого события. Блогер ранее специализировалась на обучении финансовой грамотности и личностному росту.

Напомним, что суд приговорил Александру Митрошину к трем годам условно по делу о легализации 115 миллионов рублей через недвижимость. Также у нее конфисковали имущество и назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.