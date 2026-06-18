Блогершу Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно

Ее признали виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере. Сумма, которую Митрошина провела через недвижимость, составила около 115 миллионов рублей.

Как передает корреспондент Super из зала суда, блогера, которая сама называет себя «матерью бложьей», отпустили в зале заседания. Суд назначил наказание в виде трех лет условно.

У Митрошиной конфисковали имущество на сумму, фигурирующую в деле. Также ей назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Александра Митрошина — одна из самых известных российских блогеров-миллионников. В 2025 году ее задержали по подозрению в легализации денежных средств.

По версии следствия, блогер приобрела недвижимость на средства, полученные преступным путем. Общая сумма сделок превысила 100 миллионов рублей.

Ранее Митрошина также фигурировала в деле о неуплате налогов. Она частично погасила задолженность, однако уголовное дело было возбуждено по факту отмывания денег. В ходе следствия блогер не признала свою вину, но суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.