Сына Саши Черно из "Дома-2" хотят отправить в детдом: всплыли шокирующие детали

История, от которой в сети закипают страсти. Активисты, блогеры и бывшая участница "Дома-2" Саша Черно пришли на программу "Пусть говорят". В центре внимания — сын Александры Черно, пятилетний Стефан.

Ребенок как часть реалити и обещанная квартира

Активист Екатерина Микрюкова всеми силами привлекает внимание общественности к ситуации в семье Саши Черно. По ее словам, рождение ребенка изначально стало частью реалити-шоу "Дом-2". Ведь в рамках проекта семейной паре, Саше Черно и Иосифу Оганесяну пообещали квартиру.

Микрюкова утверждает, что предупреждения врачей о возможных рисках для здоровья малыша были проигнорированы. На этом фоне общественное обсуждение беременности и родов Александры не утихает до сих пор.

Сейчас, утверждает Микрюкова, пятилетний Стефан отстает в развитии: ребенок не разговаривает. Его состояние, по ее оценке, хуже, чем несколько лет назад.

Активистка также приводит пример эпизод, который ее особенно задел. Она рассказала о ситуации, когда мальчик оказался в реанимации, а мать, по ее словам, не находилась рядом с ним.

"У Стефана был приступ, Иосиф, он молодец в этом моменте, он был до пяти утра с ребенком в реанимации. А эта сидит и пилит видео на какой-то бухаловке, на каком-то праздновании дня рождения. Сидит в больнице именно отец, о каком материнстве может быть речь? У тебя ребенок уехал в реанимацию, а ты бухаешь, употребляешь непонятно что", — высказалась на "Пусть говорят" Микрюкова.

Резкая реакция Саши Черно

Саша Черно отвергла обвинения и резко отреагировала на слова активистки. Звезда "Дома-2" заверила, что серьезных противопоказаний к рождению ребенка у нее не было, несмотря на лишний вес. Саша сослалась при этом на врачей.

"Как минимум, меня вел прекрасный доктор, это первое. Если бы у меня были какие-то проблемы, уж, наверное, доктор мне об этом бы говорил", — подчеркнула Черно.

После этого Александра перешла к ответу своим критикам. Она четко обозначила свою позицию и отношение к тем, кто вмешивается в ее семью.

"Я не могу понять, почему ты и тебе подобные шкуры не занимаются своей жизнью? Лезете ко мне. Какого вообще черта, вы чего хотите добиться? Чтобы он оказался в детском доме? Ну, в принципе, никто этого не позволит", — высказалась Черно.

Почему Стефан попал в реанимацию

Отдельная тема — спор вокруг лечения мальчика. Рассказывая о том, почему сын оказался в реанимации, Черно настаивала, что терапия изначально была выстроена правильно. По ее словам, ситуация изменилась после того, как отец ребенка решил искать другие варианты.

Черно утверждает, что лично разговаривала с главным врачом клиники, где наблюдается Стефан.