Сына Саши Черно из "Дома-2" хотят отправить в детдом: всплыли шокирующие детали

История, от которой в сети закипают страсти. Активисты, блогеры и бывшая участница "Дома-2" Саша Черно пришли на программу "Пусть говорят". В центре внимания — сын Александры Черно, пятилетний Стефан.
Ребенок как часть реалити и обещанная квартира
Активист Екатерина Микрюкова всеми силами привлекает внимание общественности к ситуации в семье Саши Черно. По ее словам, рождение ребенка изначально стало частью реалити-шоу "Дом-2". Ведь в рамках проекта семейной паре, Саше Черно и Иосифу Оганесяну пообещали квартиру.
Микрюкова утверждает, что предупреждения врачей о возможных рисках для здоровья малыша были проигнорированы. На этом фоне общественное обсуждение беременности и родов Александры не утихает до сих пор.
Сейчас, утверждает Микрюкова, пятилетний Стефан отстает в развитии: ребенок не разговаривает. Его состояние, по ее оценке, хуже, чем несколько лет назад.
Активистка также приводит пример эпизод, который ее особенно задел. Она рассказала о ситуации, когда мальчик оказался в реанимации, а мать, по ее словам, не находилась рядом с ним.
"У Стефана был приступ, Иосиф, он молодец в этом моменте, он был до пяти утра с ребенком в реанимации. А эта сидит и пилит видео на какой-то бухаловке, на каком-то праздновании дня рождения. Сидит в больнице именно отец, о каком материнстве может быть речь? У тебя ребенок уехал в реанимацию, а ты бухаешь, употребляешь непонятно что", — высказалась на "Пусть говорят" Микрюкова.
Резкая реакция Саши Черно
Саша Черно отвергла обвинения и резко отреагировала на слова активистки. Звезда "Дома-2" заверила, что серьезных противопоказаний к рождению ребенка у нее не было, несмотря на лишний вес. Саша сослалась при этом на врачей.
"Как минимум, меня вел прекрасный доктор, это первое. Если бы у меня были какие-то проблемы, уж, наверное, доктор мне об этом бы говорил", — подчеркнула Черно.
После этого Александра перешла к ответу своим критикам. Она четко обозначила свою позицию и отношение к тем, кто вмешивается в ее семью.
"Я не могу понять, почему ты и тебе подобные шкуры не занимаются своей жизнью? Лезете ко мне. Какого вообще черта, вы чего хотите добиться? Чтобы он оказался в детском доме? Ну, в принципе, никто этого не позволит", — высказалась Черно.
Почему Стефан попал в реанимацию
Отдельная тема — спор вокруг лечения мальчика. Рассказывая о том, почему сын оказался в реанимации, Черно настаивала, что терапия изначально была выстроена правильно. По ее словам, ситуация изменилась после того, как отец ребенка решил искать другие варианты.
Черно утверждает, что лично разговаривала с главным врачом клиники, где наблюдается Стефан.
"Он меня специально вызвал и сказал: "Александра, мы все понимаем, но по факту получилось, что из-за того, что ваш супруг решил сменить препарат, сейчас происходит такая ситуация", — рассказала Черно.
Иосиф Оганесян с сыном Стефаном. Фото: соцсети Иосифа Оганесяна
Новые обвинения: алкоголь и тусовки
Против Саши выступила и блогер Наталья ДС, которой Черно недавно давала интервью. Она пожаловалась, что прямо во время съемок Александра пила. Наталья ДС также осудила участие Александры в эфирах в тот момент, когда мальчик, по ее словам, был в критическом состоянии. Она убеждена, что, когда ребенок в больнице, мама должна непрерывно находиться рядом с ним.
"Где сейчас находится ваш ребенок? В реанимации. А ты сидишь на ток-шоу? И ты считаешь, что ты нормальная мать, когда твой ребенок в реанимации один, а вы с отцом ходите по ток-шоу", — отчитала Черно блогерша.
Когда родился сын Черно и Оганесяна
Сын Саши Черно и Иосифа Оганесяна появился на свет в июле 2020 года. В тот момент Саша и Иосиф были участниками "Дома-2". Почти сразу после рождения Стефан попал в реанимацию. Уже тогда было очевидно, что у мальчика серьезные проблемы со здоровьем.
У Стефана сейчас сразу несколько сложных диагнозов. Малыш отстает в развитии от своих сверстников. В декабре Стефан попал в реанимацию. Саша тогда рассказывала, что ее сын находится "в вакуумном состоянии".
Черно и Оганесян развелись осенью 2024 года. Они поддерживают отношения ради сына Стефана. Сыном, по большой части, занимается Иосиф Оганесян и его родители. А вот Саша Черно проводит мало времени с ребенком. Она повторяет сценарий жизни своей матери. Та отдала дочь Сашу на воспитание бабушке и не практически не интересовалась ею.
А вам жалко маленького Стефана? Ответьте в комментариях.
Читайте также: