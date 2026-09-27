Самойлова рассказала, каким видит будущее с Джиганом: «Я загнана в угол»

По ее словам, она надеется, что вышедшее интервью поможет Джигану взглянуть на ситуацию со стороны — сейчас, считает блогер, он винит во всем окружающих, кроме себя.

Самойлова призналась, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии и боится дальнейшего развития событий. Она ожидает, что бывший супруг будет пытаться забрать детей и убеждать окружающих в своей надежности.

«Мне сейчас страшно, я загнана в угол. Он будет забирать у меня детей. И будет убеждать всех вокруг, что ему можно доверять. Будут угрозы, ужасающие конфликты», — сказала она.

При этом блогер не теряет надежды на лучшее. Она хочет, чтобы Джиган прошел лечение и вернулся другим человеком.

«Я хочу, чтобы он долечился и вышел новым человеком. Дети его за все простят. Я потихоньку смогу доверять ему детей. И мы будем жить долго и счастливо, и никто не хотел меня убить», — поделилась Самойлова.

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. В ночь с 3 на 4 июля в их подмосковном доме произошел инцидент: по данным Mash, рэпер устроил стрельбу и удерживал персонал, пока дети прятались в шкафах. После этого Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа, а Джиган отправился на лечение в реабилитационный центр в Израиле.

В третьей части интервью у Ксении Собчак Самойлова впервые подробно рассказала о пережитом, а ее старшая дочь Ариела призналась, что во время стрельбы провела в туалете 40 минут.