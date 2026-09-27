Ариела Самойлова: «Больше всего крови было в маминой гардеробной»

По словам Ариелы, около четырех утра отец внезапно приехал в дом матери и заявил, что забирает дочь к себе. Девочка почувствовала резкий химический запах — Джиган был в неадекватном состоянии.

Когда он начал стрелять по персоналу, Ариела и остальные дети спрятались. В туалете она провела примерно 40 минут, пока отец расправлялся с людьми в доме.

Ариела поддерживала связь с матерью, которая находилась в Милане, и отправляла ей сообщения:

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас».

Ариела также вспомнила, как Джиган вошел в комнату с автоматом. Дети сразу поняли, что он не контролирует себя.

«Мы ему подыгрывали, мы понимали, что он невменяемый», — сказала девочка.

Позже, когда стало возможно выйти из укрытия, Ариела увидела следы произошедшего. «Больше всего крови было в маминой гардеробной», — рассказала она.

По ее словам, самым сильным страхом в тот момент был не за себя, а за мать и младших детей.

«Я пряталась и не вылезала. Больше всего боюсь, что он убьет маму и детей, нас то есть…».

Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию и охрану поселка. Утихомирить Джигана удалось только общими усилиями, после чего он был отправлен в реабилитационный центр в Израиле, а Оксана Самойлова срочно вернулась из Италии и забрала детей.