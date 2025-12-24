Самойлова о совместном имуществе с Джиганом: "Он мне ничего не дарил. Только я ему: машины, часы"

Оксана Самойлова рассказала, что считает Новый год самым семейным праздником. И, конечно же, она хочет, чтобы ее дети были рядом с ней в этот день, но пока неясно, придет ли их отец, Джиган.

Самойлова ждет Джигана на Новый год

Раньше Оксана говорила, что надеется на приезд мужа, ведь ей важно сохранять хорошие отношения с ним ради детей. Однако она переживает, что если станет добрее к нему, он опять начнет вести неправильный образ жизни.

Несмотря на все это, она подчеркивает, что двери дома всегда открыты для Джигана, потому что они останутся семьей навсегда и должны стараться жить дружно, чтобы дети чувствовали себя хорошо и спокойно.

"Джигану можно сюда приезжать, но он не приезжает. Не знаю почему, но если он захочет провести здесь время, двери всегда открыты", — говорит Самойлова.

Какое имущество будут делить Самойлова и Джиган

В 2020 году Самойлова и Джиган подписали брачный договор, который теперь невозможно оспорить. Согласно этому договору, все имущество, накопленное до 2020 года, остается у Оксаны, а то, что купили позже, принадлежит тому, кто приобрел.

У Джигана, судя по всему, после заключения договора ничего значимого не появилось. Оксана отметила, что она многое подарила мужу — автомобили, дорогие аксессуары, тогда как он ей ничего не преподносил. Теперь она открыто заявляет, что готова уступить свое место другому достойному партнеру, поскольку устала бороться за разрушающиеся отношения.

"Он мне ничего не дарил… Только я ему: машины, часы… Я же травмированная, к тому же я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине", — заявила Самойлова.

Оксана также признается, что пока не планирует прощать бывшего мужа, боясь повторения прошлых ошибок, когда казалось, что ситуация улучшится, но потом все возвращалось обратно.

Сейчас Джиган стал хорошим отцом и много работает, что приносит пользу всей семье. Пара продолжает выпускать реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной", начавшееся летом, но многие зрители сомневаются в реальности расставания пары, считая происходящее частью сценария для привлечения внимания зрителей.

Эту точку зрения поддерживает и известная телеведущая Катя Гордон, ранее предложившая свои юридические услуги семье.

А как вы считаете, правда ли, что Самойлова содержала Джигана? Пишите в комментариях.