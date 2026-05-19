«Самое время познакомить»: Ира Пинчук представила поклонникам будущего мужа

Ирина Пинчук. Фото: соцсети Ирины Пинчук

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассекретила своего избранника.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук решилась представить подписчикам своего будущего супруга. В личном блоге Ирина поделилась совместным снимком с молодым человеком, за которого собирается выйти замуж.

Ира Пинчук откликнулась на просьбу поклонников показать им возлюбленного.

«Когда нам его покажешь?» — поинтересовались у Ирины в Сети.

«Время 00:06. Думаю, самое время познакомить», — ответила она.

И тут же разместила фото, на котором запечатлена в компании симпатичного мужчины с бородой.

Ирина Пинчук и ее избранник. Фото: соцсети Ирины Пинчук

Известно, что возлюбленного Ирины Пинчук зовут Никита Пономарев. Молодой человек занимается парфюмерным бизнесом.

На днях Пинчук сообщила, что Никита сделал ей предложение руки и сердца, подарив колечко с внушительным размеров бриллиантом.

Для Ирины Пинчук будущий брак станет вторым в жизни. Ранее она была замужем за экс-участником «Дома-2» Араем Чобаняном. У пары два сына Давид и Алан, ради которых они поддерживают дружеские отношения.

Подала на развод с Чобаняном Ира, когда узнала о его постоянных походах налево. К тому же, Ира Пинчук признавалась, что в браке с Араем ей приходилось все тащить на себе. И она очень устала от ответственности, которую муж с ней делить не хотел.

Вероятно, новый избранник Ирины Пинчук оправдывает ожидания, которые звезда телестройки возлагает на мужчин.

