«Самое время познакомить»: Ира Пинчук представила поклонникам будущего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук решилась представить подписчикам своего будущего супруга. В личном блоге Ирина поделилась совместным снимком с молодым человеком, за которого собирается выйти замуж.
Ира Пинчук откликнулась на просьбу поклонников показать им возлюбленного.
«Когда нам его покажешь?» — поинтересовались у Ирины в Сети.
«Время 00:06. Думаю, самое время познакомить», — ответила она.
И тут же разместила фото, на котором запечатлена в компании симпатичного мужчины с бородой.
Ирина Пинчук и ее избранник. Фото: соцсети Ирины Пинчук
Известно, что возлюбленного Ирины Пинчук зовут Никита Пономарев. Молодой человек занимается парфюмерным бизнесом.
На днях Пинчук сообщила, что Никита сделал ей предложение руки и сердца, подарив колечко с внушительным размеров бриллиантом.
Для Ирины Пинчук будущий брак станет вторым в жизни. Ранее она была замужем за экс-участником «Дома-2» Араем Чобаняном. У пары два сына Давид и Алан, ради которых они поддерживают дружеские отношения.
Подала на развод с Чобаняном Ира, когда узнала о его постоянных походах налево. К тому же, Ира Пинчук признавалась, что в браке с Араем ей приходилось все тащить на себе. И она очень устала от ответственности, которую муж с ней делить не хотел.
Вероятно, новый избранник Ирины Пинчук оправдывает ожидания, которые звезда телестройки возлагает на мужчин.