«Девочки, я случайно»: Ира Пинчук из «Дома-2» выходит замуж во второй раз

Жизнь порой преподносит неожиданные повороты — и история экс-участницы «Дома-2» Ирины Пинчук яркое тому подтверждение. После непростого периода и болезненного развода звезда наконец обрела счастье: финалистка шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон» объявила о помолвке с новым избранником.

Некоторое время Ирина скрывала личность своего возлюбленного, но не держала в секрете переполнявшие ее чувства. Пара уже успела вместе посетить свадьбу подруги Пинчук. А теперь Ира официально поделилась радостной новостью, давая понять, что скоро состоится свадьба и у нее. В соцсетях она опубликовала видео, где продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

«Вот, девочки, я случайно, да», — кокетливо прокомментировала Пинчук.

«Я сказала „да“», — с улыбкой добавила она.

Ранее знаменитость делилась, что роман с новым партнером развивался стремительно и подарил ей ощущение настоящего счастья.

«Это прямо настоящий мужчина, готовый брать ответственность, его взгляды и позиция меня сильно восхищают. Надеюсь, что все будет хорошо. Можете за меня порадоваться. Девочки, я такая счастливая», — уверяла Пинчук.

В прошлом году Ирина развелась с Араем Чобаняном — в браке с ним она родила двух сыновей. Причиной расставания стала неверность супруга: Ирина не смогла простить ему общения с другими девушками. Развод дался звезде нелегко — переживания серьезно сказались на ее эмоциональном состоянии, и для восстановления ей даже пришлось пройти лечение в неврологическом отделении.

Сегодня же в жизни Ирины начинается светлая полоса: она готова открыть новую страницу и вступить в брак во второй раз.

Недавно Пинчук рассказала, что больше не дружит с Екатериной Шкуро, с которой познакомилась во время участия в реалити-шоу ТНТ «Звезды в джунглях». Пинчук заявила, что их разлад — на совести Шкуро.

А вы рады за Иру Пинчук? Поделитесь в комментариях.