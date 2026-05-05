Садальский после смерти Ненашевой рассказал об убийстве коллеги-певицы

Именно тогда Галина Алексеевна поведала ему трагическую историю гибели советской певицы Джильды Мажейкайте.

По словам артиста, несколько лет назад он пересекся с Ненашевой на съемках программы, посвященной Анне Герман. В разговоре он поинтересовался судьбой литовской красавицы Джильды Мажейкайте, автора песен «Взрослые люди» и «Белый конь».

«Так ее ж убили» — сказала Галя. Грустно. Ничего не знаем, ни о ком не помним. Союз распался, а вместе с ним дружба народов и память об этой дружбе», — написал Садальский в своих соцсетях.

Кто такая Джильда Мажейкайте

Она родилась 1 июля 1937 года в Каунасе в семье оперного певца Юозаса Мажейки. Ее отец в молодости пел на одной сцене с Федором Шаляпиным, а после присоединения Литвы к СССР остался на родине и стал солистом Литовского театра оперы и балета в Вильнюсе. Сам Шаляпин высоко ценил его бас.

Джильда окончила вильнюсскую консерваторию и начинала карьеру в джазовых коллективах, выступая в ночных кафе «Орион» и «Тюльпан». Ее яркий талант быстро заметили и пригласили в Москву.

Певица была солисткой эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова, а также выступала с ВИО‑66 под руководством Юрия Саульского и с собственным ансамблем при Московской областной филармонии. В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии она завоевала золотую медаль, исполнив песню «Руки прочь от Вьетнама!».

Как актриса она сыграла в трех фильмах: «Цветы запоздалые» (роль ресторанной певицы), «Мужское лето» (связная «лесных братьев») и «Один из нас» (немка, служащая СС) .

При каких обстоятельствах она погибла

Мажейкайте ушла из жизни 7 апреля 2003 года в Москве, и обстоятельства ее смерти до сих пор остаются невыясненными. По разным данным, которые приводит Садальский со слов Ненашевой, певица стала жертвой убийства.