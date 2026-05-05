Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

Как уточнил Малахов, одно из последних появлений Ненашевой на телевидении произошло в его программе в 2025 году. В январе 2026 года у артистки случились проблемы со здоровьем — медики диагностировали у нее нестабильную стенокардию, и ее экстренно госпитализировали. Официальная причина смерти пока не раскрывается.

«Заслуженная артистка России, лауреат «Песни года» и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», — написал Малахов.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. В 1958 году после окончания школы ее приняли в хор Челябинского оперного театра. В 1961 году она перешла на драматическую сцену, а затем — в оперетту.

Пик популярности исполнительницы пришелся на 1970-е годы. В ее репертуар входили русские народные песни, такие как «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая», романсы «Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей», а также произведения советских и зарубежных композиторов.

Широкую известность Ненашевой принесли песни «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия», прозвучавшие на фестивале «Песня года» в 1971 году. В начале 2000-х певица работала с оркестром МВД «Россияне».

В 2020 году артистка перенесла сложную операцию на сонной артерии, после чего признавалась, что здоровье стало для нее главным вопросом. Галина Ненашева была заслуженной артисткой России, лауреатом «Песни года» и многих международных конкурсов, ее творчество составляло золотой фонд советской и эстрадной музыки.