Сабина Пантус рассказала о травле во время борьбы с раком

Сабина Пантус победила рак. Фото: соцсети Сабины Пантус

Телеэксперт Сабина Пантус рассказала, как решила противостоять хейту в Сети из-за рака и почему считает, что онкологическим больным не нужно прятаться от общества.

Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус рассказала о травле, с которой столкнулась во время борьбы с раком. Основной поток негатива, по ее словам, пришелся на тему внешнего вида.

«Зачем ты показываешь эту лысину? Надень шапку, кепку, парик!» — процитировала хейтеров Сабина Пантус в беседе с изданием «Страсти».

Сабина Пантус решительно отказалась от маскировки.

«Моя голова — это и есть моя голова сейчас. У меня нет ничего другого», – заявила она.

И далее она глубоко проанализировала причину ненависти.

«Я поняла, что моя лысина — отражение их эмоций. Это их страхи, их тревоги. Они смотрят — и им страшно. Им не хочется видеть больных, не хочется видеть последствия лечения, потому что это напоминает: никто не застрахован», — добавила Сабина Пантус.

Именно это стремление общества «спрятать» больных, подчеркнула Сабина, ее и подтолкнуло к созданию проекта «Оголенная».

Так Сабина Пантус выглядит сейчас. Фото: соцсети Сабины Пантус

Она стремилась показать: лысая женщина тоже может быть красивой, подчеркнуть ее женственность и красоту.

Вместе с подругой и вдохновительницей проекта Лилей они собрали команду фотографов, стилистов, визажистов и объявили о наборе участниц. Результат превзошел все ожидания: за полдня записалось 15 человек. Но Сабина, понимая, что физически не может справиться с таким объемом работы после пятого курса химии, ограничила число участниц до 10.

Сабина Пантус в проекте «Оголенная». Фото: соцсети Сабины Пантус

«Кто-то не смог по состоянию здоровья, кто-то был в больнице», — призналась она.

Несмотря на сложности, проект увидел свет, объединив вокруг себя женщин, переживающих подобные испытания. Это говорит о силе духа и важности поддержки в таких сложных ситуациях.

Сабина Пантус рассказала поклонникам, что больна раком, в прошлом году через месяц после того, как сама узнала о диагнозе. Сабина Пантус перенесла пять курсов химиотерапии и две тяжелые операции. Сейчас у нее ремиссия. Но восстанавливаться от труднейшей борьбы с раком Сабине Пантус предстоит еще долго.

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