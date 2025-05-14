Сабина Пантус рассказала о травле во время борьбы с раком

«Моя голова — это и есть моя голова сейчас. У меня нет ничего другого», – заявила она.
И далее она глубоко проанализировала причину ненависти.
«Я поняла, что моя лысина — отражение их эмоций. Это их страхи, их тревоги. Они смотрят — и им страшно. Им не хочется видеть больных, не хочется видеть последствия лечения, потому что это напоминает: никто не застрахован», — добавила Сабина Пантус.
Именно это стремление общества «спрятать» больных, подчеркнула Сабина, ее и подтолкнуло к созданию проекта «Оголенная».
Так Сабина Пантус выглядит сейчас. Фото: соцсети Сабины Пантус
Она стремилась показать: лысая женщина тоже может быть красивой, подчеркнуть ее женственность и красоту.
Вместе с подругой и вдохновительницей проекта Лилей они собрали команду фотографов, стилистов, визажистов и объявили о наборе участниц. Результат превзошел все ожидания: за полдня записалось 15 человек. Но Сабина, понимая, что физически не может справиться с таким объемом работы после пятого курса химии, ограничила число участниц до 10.
Сабина Пантус в проекте «Оголенная». Фото: соцсети Сабины Пантус
«Кто-то не смог по состоянию здоровья, кто-то был в больнице», — призналась она.
Несмотря на сложности, проект увидел свет, объединив вокруг себя женщин, переживающих подобные испытания. Это говорит о силе духа и важности поддержки в таких сложных ситуациях.
Сабина Пантус рассказала поклонникам, что больна раком, в прошлом году через месяц после того, как сама узнала о диагнозе. Сабина Пантус перенесла пять курсов химиотерапии и две тяжелые операции. Сейчас у нее ремиссия. Но восстанавливаться от труднейшей борьбы с раком Сабине Пантус предстоит еще долго.