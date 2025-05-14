Сабина Пантус рассказала о травле во время борьбы с раком

Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус рассказала о травле, с которой столкнулась во время борьбы с раком. Основной поток негатива, по ее словам, пришелся на тему внешнего вида.

«Зачем ты показываешь эту лысину? Надень шапку, кепку, парик!» — процитировала хейтеров Сабина Пантус в беседе с изданием «Страсти».





Сабина Пантус решительно отказалась от маскировки.

«Моя голова — это и есть моя голова сейчас. У меня нет ничего другого», – заявила она.

И далее она глубоко проанализировала причину ненависти.

«Я поняла, что моя лысина — отражение их эмоций. Это их страхи, их тревоги. Они смотрят — и им страшно. Им не хочется видеть больных, не хочется видеть последствия лечения, потому что это напоминает: никто не застрахован», — добавила Сабина Пантус.



Именно это стремление общества «спрятать» больных, подчеркнула Сабина, ее и подтолкнуло к созданию проекта «Оголенная».