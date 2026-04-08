"С годами все стирается": 70-летний Никас Сафронов сделал личное признание

Как чувствует себя на этом этапе человек творческий, чья жизнь наполнена красками, идеями и непрерывным созиданием? В день 70-летия одного из самых ярких и узнаваемых российских живописцев — Никаса Сафронова — мы узнали о его восприятии возраста.

Юбилей мастера: 70 лет Никасу Сафронову

8 апреля именитый художник Никас Сафронов отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. Его творчество давно стало частью современной культурной истории: яркие, порой парадоксальные полотна, узнаваемый стиль и неугасимая энергия сделали Сафронова одним из самых заметных деятелей искусства.

Никас Сафронов откровенно поделился, что раньше мысли о возрасте вызывали у него состояние ужаса. Молодость, полная амбиций и стремления успеть как можно больше, заставляла остро воспринимать течение времени. Каждый новый год казался вызовом, напоминанием о том, что "часы тикают", а список задуманного все еще велик.

Но с годами отношение изменилось. Художник отмечает, что со временем острота восприятия притупляется, а страх перед цифрами в паспорте уходит.

Философия возраста от Никаса Сафронова

В разговоре с журналистами мастер сформулировал свое нынешнее восприятие возраста лаконично и глубоко.

"С годами все стирается. Ты уже не ощущаешь свой возраст", — цитирует Никаса Сафронова MK.RU.

Эти слова отражают не просто смену эмоционального фона, а целую философию принятия времени. По мнению Сафронова, с накопленным опытом приходит и внутренняя гармония: возраст перестает быть мерилом возможностей или поводом для тревоги. Он становится лишь отметкой на пути, не определяющей ни состояние души, ни творческий потенциал.

Ранее мы рассказывали, за сколько на аукционе в Гонконге продали картину Никаса Сафронова.

