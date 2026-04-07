"Мою картину продали за 985 тысяч долларов": Никас Сафронов озвучил, сколько он получил за работу

Никас Сафронов раскрыл, сколько зарабатывает на своих картинах. Художник ответил на вопрос, который волнует всех его поклонников. И не только их.

Рекорд продаж: сколько стоит картина Сафронова?

В канун круглой даты журналисты поинтересовались у художника Никаса Сафронова, какая самая значительная сумма была заплачена за его произведение. Ответ Сафронова оказался неоднозначным: он подчеркнул условность подобных оценок.

Художник рассказал об эпизоде на частном аукционе в Гонконге.

"В Гонконге на частном аукционе мою картину продали за 985 тысяч долларов, например, но мне по договору заплатили только 25 тысяч", — цитирует Никаса Сафронова MK.RU.

Такая разница между итоговой ценой лота и суммой, полученной автором, типична для аукционных сделок, где значительную долю забирают организаторы и посредники.

Взгляд в будущее: рост ценности работ

Сафронов смотрит в перспективу с оптимизмом и верит в возрастание стоимости своих произведений. Он убежден, что со временем его картины будут оцениваться еще выше. И это произойдет уже совсем скоро.

"Мне кажется, со временем работы будут стоить и больше, и еще при нашей жизни", — добавил Никас Сафронов.

Эти слова отражают не только уверенность художника в собственной значимости для истории искусства, но и понимание динамики арт‑рынка, где признание и ценность творчества нередко растут с годами.

Творческий процесс: от ремесла к искусству

Никас Сафронов приоткрывает завесу тайны над своим творческим методом. Художник отмечает, что вдохновение приходит к нему уже в ходе работы.

"Вдохновение ко мне приходит в процессе. Обычно я начинаю работать как ремесленник, а заканчиваю всегда уже как художник", — сказал Сафронов.

Ключевое время для творчества у мастера — ночь. По его словам, именно в эти часы ничто не отвлекает от погружения в работу. Перерывы случаются редко — лишь на 1–2 дня, если нужно куда‑то уехать.